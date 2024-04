Simic nel mirino della Premier League: il piano del Milan

44 minuti fa

Jan Carlo Simic è seguito dalla Premier League. In particolare Bournemouth e Fulham hanno intrapreso alcuni sondaggi nelle ultime settimane per capire la situazione del difensore. Quattro partite in Serie A - e un gol all'esordio da titolare - Simic ha la priorità di rimanere al Milan per la prossima stagione, anche se il contratto è in scadenza al 30 giugno 2025. Per questo, ci sono già stati alcuni contatti fra il club e l'entourage del calciatore per ridiscutere di un prolungamento.



Resterà poi da decidere, per la prossima stagione, il futuro: possibile un addio in prestito per crescere, anche considerando la probabile permanenza di Gabbia più l'inserimento di un altro difensore nel pacchetto difensivo di Pioli.