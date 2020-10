L'ex difensore croato Dario Simic dice la sua sul nuovo acquisto del Torino, Gojak alla Gazzetta dello Sport: "Lo conosco bene, si tratta del classico giocatore sul quale ogni allenatore può contare. Perché ha un rendimento regolare, costante: non devi aspettarti sfracelli, ma nemmeno clamorose topiche. Insomma è un elemento che gli allenatori apprezzano per la sua affidabilità".



"Conosco il gioco di Giampaolo e credo che il Toro abbia fatto un acquisto adatto alle idee e alle esigenze del suo allenatore. Sul piano fisico è un tipo tosto, molto solido, che si calerà in fretta nel campionato italiano perché tatticamente molto disciplinato. Tecnicamente è bravo ma credo che l’affidabilità tattica sarà una qualità particolarmente apprezzata da Giampaolo, un allenatore che ama programmare lo sviluppo del gioco, che sa dare ordine e organizzazione alle sue squadre".