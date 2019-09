Simona Ventura torna al suo primo amore: il calcio. Domani, domenica 15 settembre, parte la sua nuova trasmissione su Rai 2 voluta dal direttore di Rete, Carlo Freccero: "La domenica Ventura, il calcio sui maccheroni". In onda dalle ore 12 alle 13 prima di "Quelli che il calcio", al suo fianco il giornalista esperto di calciomercato Francesco Rocchi.



La Rai non ha i diritti tv per far vedere i gol delle partite di campionato in Serie A. Sui campi cinque inviati: Francesca Sanipoli si collegherà da Genova dove alle ore 12.30 si gioca Genoa-Atalanta, Amedeo Goria sarà su Parma-Cagliari, Saverio Montingelli si occuperà di Brescia-Bologna, Stella Bruno seguirà magari i motori e sabato la giovane Maria Barresi potrebbe vedere Fiorentina-Juve con Carlo Conti. Il primo ospite sarà il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Nelle prossime settimane ci sarà anche Stefano Bettarini, ex calciatore ed ex marito della Ventura.



La quale ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Ho scommesso un bel gruzzoletto sulla vittoria dell’Inter. Potrebbe essere l’anno buono con Antonio Conte in panchina. Ma potrebbe esserlo anche per il Napoli che sogna questo scudetto da anni e vive una passione meravigliosa. Sono stata qualche giorno fa a Napoli. Una città splendida, piena di vita che meriterebbe davvero un altro titolo. La Juve? Penso abbia tutto per vincere la Champions. Prima o poi ce la farà. Ma in Serie A resta, comunque, la quadra da battere".