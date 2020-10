Ospiti del Festival dello Sport in corso di svolgimento presso il "Piccolo Teatro" di Milano,Di seguito le parole sul palco del tecnico dei biancocelesti: "Sono contento per Pippo, sono partiti bene con ottime prestazioni. Noi avremmo potuto avere un punto in più con l'Atalanta, abbiamo avuto qualche problema per inserire i nuovi, ma sono fiducioso, i ragazzi stanno lavorando bene"."Sono compiti difficili . Io ho iniziato un percorso con dei ragazzi che mi hanno dato grande disponibilità, si è creato un bel rapporto. Mi fanno emozionare perché danno sempre il massimo, anche nelle difficoltà. Penso a Parolo che ha marcato Lukaku nella partita con l'Inter. Lulic manca da 9 mesi, è un giocatore importante, spero di ritrovarlo al più presto perché per noi è fondamentale"."Io sono molto fortunato, ho avuto un fratello che mi è rimasto sempre vicino. È un modello, non solo in campo. Avrebbe sempre segnato tantissimo anche con il VAR. È un vincente nella vita, non solo come calciatore. Forse è stato celebrato poco in alcuni momenti".Sicuramente mi sarebbe piaciuto segnare in finale di Champions League"."Non so come mi sarei comportato, anche se forse avrei fatto lo stesso""È una data indimenticabile per i tifosi della Lazio. Al mattino solo i nostri genitori sapevamo che in un modo o nell'altro sarebbero stati campioni d'Italia. Fu una giornata particolare, la sospensione, il diluvio. È un qualcosa di incredibile"."Buffon in porta, Stam terzino destro, Seginho terzino sinistro, Nesta-Maldini in difesa. Centrocampo con Nedved, Leiva, Gattuso e Kakà. Davanti i fratelli Inzaghi"."In quel momento siamo stati i più penalizzati, non avevamo infortuni ed avremmo giocato una gara a settimana. Abbiamo perso dei giocatori importanti, sono convinto che ce la saremmo giocata fino alla fine"."Ho cercato di prendere il meglio dagli allenatore che ho avuto. Posso dire Giuseppe Materazzi che con me ha fatto un grande lavoro, mi ha dato subito fiducia. Probabilmente ha cambiato la mia carriera da giocatore"."Nostro padre ci ha sempre seguito e aiutato anche a giocare quando eravamo troppo piccoli aggiungendoci qualche anno in più. La sua passione per il calcio ce la siamo portata addosso: andavamo a vedere il Piacenza e seguiva il Milan".Ho abbandonato proprio il pallone. All'inizio con le giovanili del Milan e con il Venezia mi veniva la malinconia del gioco perché mi sentivo bene. Il gol famoso delle scorse settimane con il Benevento è arrivato a campionato finito. Altrimenti ho abbandonato. L'allenamento mi da grande soddisfazione"."Una porta era quella del bagno e l'altra era il camino. Un giorno, una finta e controfinta ho sentito crack. Metatarso sinistro e 35 giorni di gesso"."È stato sfortunato dal punto di vista fisico nonostante i quattro gol in Champions e il gol decisivo per lo scudetto della Lazio. Il suo problema alla schiena lo ha limitato, gli ha impedito di allenarsi. Se fosse stato bene fisicamente avrebbe fatto meglio di me perché ha doti tecniche superiori alle mie"."Credo sia brutto fare paragoni perché ogni anno, ogni storia, ogni generazione ha le sue caratteristiche. Nel mio periodo ci sono stati tanti grandi giocatore, mi è piaciuto molto e a volte mi piacerebbe tornare indietro. Anche a quel Piacenza-Juventus abbracciati a centrocampo oppure all'aver giocato insieme in Nazionale".Una volta ci sono andato vicino, ma il pallone ha sbattuto prima sulla traversa e poi sulla riga. Di triplette ne ho fatte tante, ma quattro mai"."La prima volta alla Borghesiana è un ricordo che ho indelebile nella memoria. Mi piacerebbe tanto poter tornare indietro per giocare almeno un tempo con lui. È stata una grande soddisfazione anche per i miei genitori".Barone sapeva che era uno schema... Avevo tanta voglia di giocare, mi sentivo bene e non avevo ancora giocato. In quel momento non l'ho neanche visto Simone. Volevo segnare a tutti i costi quel gol"."Magari. Mi toglierebbero tanti problemi. Se avessi i fratelli Inzaghi li schiererei insieme in un 4-4-2 o 4-3-1-2""Buffon in porta, Stam terzino destro, Seginho terzino sinistro, Nesta-Maldini in difesa. Centrocampo con Nedved, Leiva, Gattuso e Kakà. Davanti i fratelli Inzaghi"."Un campione. È stato fondamentale per la mia avventura in Champions League"."Non credo tante. Lui è laziale dentro, ha vinto tanto e ha riportato la squadra in Champions League dopo 13 anni"."Certo. Per noi essere in Serie A è un qualcosa di bellissimo. Sarà una giornata speciale ed è strano vederlo da avversario perché ci confrontiamo spesso. Quando ci siamo scontrati nel mio anno a Bologna e lui vinse 2-0 a fine partita sembrava avesse perso perché per me era un momento particolare e non voleva essere decisivo per le mie sorti"."Tutti quelli che ho avuto sono stati importanti ma devo sempre cercare di essere me stesso perché copiare non sarebbe giusto. Ancelotti ovviamente per me è un riferimento, è un tecnico che si fa amare e in questo modo ti fa ottenere successi, ma sono stati importanti anche altri tecnici come Mondonico e Mutti"."Può allenate chiunque ma il legame che ha con la Lazio è difficile da spezzare. Io sogno che possa fare il Ferguson della Lazio, è laziale dentro e la società dovrebbe tenerselo stretto. Sarebbe problematico sostituirlo perché ha tutto per essere un grande allenatore""Contro il Bayern Monaco, cross di Serginho colpisco male la palla che mi sbatte in testa e faccio gol. Brutto ma importante"."Ricordo una partita a Roma contro l'Inghilterra e la coppia Campbell-Adams fu bella tosta da affrontare"."Van Basten, Paolo Rossi, Altobelli: erano quelli i centravanti di riferimento"."Ce ne sono stati tanti che magari hanno visto cambiare la loro carriera per colpa di un infortunio. Anche io ho avuto problemi fisici ma solo dopo i 30 anni quando non dovevo dimostrare di essere un giocatore di alto livello. Lo ero già. Simone, ad esempio, se non avesse avuto quel problema alla schiena avrebbe avuto una carriera diversa. A 21 anni, do uno scoop, non fu preso dal Milan proprio per questo problema alla schiena perché non fu ritenuto idoneo per giocare".