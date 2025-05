Inzaghi: "Orgoglioso di questi ragazzi, Inter mai presuntuosa"

Simone Gervasio

ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, dopo l’impresa della sua Inter, che nella semifinale di ritorno di UEFA Champions League è riuscita a ribaltare un risultato che sembrava scritto sul 3-2 per il Barcellona a pochi giri di lancetta dalla fine dei tempi supplementari, prima del gol del 3-3 di Francesco Acerbi che ha mandato la gara all’extra-time, dove poi è risultato decisivo il gol di Frattesi per mandare i nerazzurri alla finale di Monaco.- “Innanzitutto bisogna fare i complimenti anche al Barcellona, perché abbiamo incontrato una squadra veramente forte e. Un plauso a questi ragazzi perché abbiamo fatto due prestazioni mostruose. Sono molto orgoglioso di essere il loro allenatore, mi hanno dato tutto quello che avevano” ha detto Inzaghi, esaltando l’avversario e i suoi giocatori.

- “. Abbiamo fatto dei cambi che ci avrebbero aiutato perché questa squadra è difficile d limitare ma i ragazzi sono andati con un cuore dietro l’ostacolo. Abbiamo cercato di giocarcela con le nostre armi e qualità, che abbiamo. Avevamo chiare tutte le cose che dovevamo fare ma senza il sacrificio e l’aiuto di tutti non ce l’avremmo fatto.”.- “Si è parlato tanto di Yamal, in queste due partite ho visto un giocatore straordinario. De Jong mi ha impressionato ai livelli di Yamal, un giocatore che pulisce tutte le palle, sempre posizionato bene. I miei non li cambierei per nessuno ma ho visto tantissimi giocatori e oltre Yamal devo essere sincero, ho visto un De Jong che è davvero eccezionale” ha concluso Inzaghi, esaltando Yamal, pericolo pubblico numero 1 ma anche dell'olandese De Jong.