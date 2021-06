Marco Simone si è così espresso sulla questione Donnarumma sul canale YouTube di Carlo Pellegatti: La gestione di Donnarumma è stata più lunga e con cifre più importanti essendo più importante il valore del calciatore. Sarebbe stato un simbolo del Milan per 10-15 anni ancora, però, se da una parte i giocatori è giusto che pensino ai loro contratti, dall'altra trovo povera pensare che 1 milioni di euro in più o in meno determino il tuo percorso; soprattutto perché il percorso è importante per entrare nella storia di uno. dei più grandi club della storia del calcio. Mi fa male, mi fa specie non captare questo sentimento da parte del calciatore verso il club, l'appartenenza, i tifosi; è troppo freddo spazzare via tutto questo perché al posto di 8 milioni ne vuoi 10: è troppo triste. La colpa principale la do a Donnarumma".