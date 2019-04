Alla vigilia di Cagliari-Juventus, un ex di entrambe le squadre come Simone Pepe ha parlato a Cagliarinews24: "La mentalità vincente della Juve? Magari da fuori non si capisce appieno cosa significhi, ma la si vede in campo: la dimostrano giorno per giorno. Già dalla sostituzione Conte-Allegri: si parla di un allenatore che ha continuato a vincere ed ha fatto crescere ulteriormente una squadra che già era importante. Il Cagliari? Ha avuto alti e bassi come un po’ tutti ma ha qualità. Ha calciatori importanti come Birsa, che mi sembra debba rientrare a breve, e ha fatto degli innesti di qualità come Thereau e Cacciatore, giocatori importanti. Già era una squadra importante per la Serie A, ora lo è anche di più."