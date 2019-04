Interesante retroscena raccontato da Marco Simone in una intervista concessa ai colleghi della Gazzetta dello sport: "Io e Rino abbiamo fatto l'esame di Coverciano insieme, noi due soli. Una sessione speciale per chi stava allenando all’estero. Il nostro percorso in parte è stato simile: siamo passati entrambi da situazioni iper catastrofiche. Lui ha avuto questa grandissima opportunità e la sta sfruttando nel migliore dei modi. Se riesci in condizioni difficili, e Rino ce l’ha fatta a Creta e a Pisa, lavorare in una società ben strutturata può quasi essere più semplice. Più tardi era stato lui a fare il mio nome per allenare la squadra B del Milan, prima che il progetto naufragasse".