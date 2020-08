Gol dall'altro mondo, nei nostri tornei di B e C si sono messi in luce due attaccanti africani, uno,, va per i trenta, ha accumulato sufficiente esperienza per sperare di fare il salto di qualità, l’altro,, è un ventenne che ruba l’occhio, come una stellina che brilla, è una promessa da mantenere. Percorsi diversi, un club che li unisce: Crotone. Scopriamo il perché.Simy è altissimo, per gli almanacchi un gigante di due metri meno due centimetri, un centravanti extra-large che quest’anno ha segnato in tutti i modi, 20 gol fondamentali per riportare il Crotone in A dopo due anni. Simy è un nigeriano - etnia Igbo a Onitsha - di 28 anni e tiene in dote un nome lunghissimo, da snocciolare senza tirare il fiato: Simeon Tochukwu Nwankwo. E’ arrivato in Europa a 19 anni, per giocare in Portogallo. A scoprirlo nel 2017 è stato il ds del Crotone, Beppe Ursino, che ha colto in questo ragazzo dinoccolato qualità preziose: la confidenza con il gol, la capacità di fare reparto da solo, una buona propensione al sacrificio. Nei due anni di A ha segnato 10 reti (3 e 7, compresa la celebre rovesciata «alla Cristano Ronaldo» proprio contro la Juventus), nei due di B ne ha contabilizzate 34, le 20 di quest’anno e le 14 dell’anno scorso. La Lazio si è interessata a lui, il ds Tare ha già avviato i primi contatti col Crotone. E’ pronto per il salto di qualità.Se Simy dovesse davvero trasferirsi alla Lazio, il Crotone - il suo sostituto - ce l’ha già in casa.Kargbo in questa stagione ha segnato 10 gol, l’ultimo il più importante, nella finale play off contro il Bari. Il cartellino appartiene al Crotone e la sua destinazione potrebbe essere proprio la Serie A: un doppio salto - dalla C alla A - per questo ragazzo della Sierra Leone, cresciuto per le strade polverose di Grassfield, una cittadina nella cintura della capitale Freetown, tanto allegro fuori campo quanto feroce nel rettangolo di gioco.che anni fa vestì la maglia dell’Inter (ma il suo idolo è il connazionale Kallon). A scoprirlo sono stati i dirigenti del Campobasso, che l’hanno portato in Italia appena 17enne. Kargbo ha vissuto in una casa-famiglia e - nonostante i molti impicci burocratici - non ha mai smesso di sognare un futuro migliore, per sé e per i suoi familiari, la mamma e due fratelli, rimasti in Sierra Leone. Quel futuro oggi è arrivato.