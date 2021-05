Simy, attaccante del Crotone, parla a Fanpage del paragone con Samuel Eto'o, ex attaccante dell'Inter: "Non scherziamo, Eto’o è un mito per il calcio africano, lasciamolo tranquillo. Per me Samuel è stato un idolo, come probabilmente per tutti i calciatori africani, e solo vedere il mio nome accostato al suo mi fa venire i brividi. Non c’entro nulla con lui, lui era un fenomeno, ha fatto la storia del calcio, ha vinto tutto, io cerco solo di lavorare tutti i giorni per migliorare e aiutare la squadra".