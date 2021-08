La Salernitana chiede Ugbo al Chelsea e controsorpassa il Mallorca per l'attaccante nigeriano del Crotone, Simy: offerti 4 milioni più bonus e Djuric.



Intanto, dopo Bonazzoli, dalla Sampdoria sono in arrivo Caprari e Chabot. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in difesa piace anche lo svincolato Martin Caceres (ex Fiorentina) e a centrocampo interessa Mattia Viviani, rimasto senza squadra dopo l’esclusione del Chievo dalla Serie B.