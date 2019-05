Dario Nardella, Sindaco di Firenze, ha parlato della questione relativa al nuovo stadio della Fiorentina ai microfoni di Lady Radio: "Se guardo alle opere pubbliche della città, la priorità va al completamento delle tramvie, alla realizzazione della pista dell'aeroporto e al sottoattraversamento per avere la metropolitana di superficie. Poi viene lo stadio. L'Italia ha un grande problema di deficit in questo senso, ma è la società privata a doverlo fare. Ora gli alibi e i termini sono finiti, sono necessari i fatti. Io non commento le indiscrezioni, siamo in campagna elettorale e non mi interessa buttarla in caciara facendo una polemica coi Della Valle, né credo che il sentimento dei tifosi debba essere strumentalizzato".