Giovanni, sindaco del comune di, ha parlato così a Sky Sport in merito al progetto per il nuovo stadio dell'“La zona è al di là del Naviglio, va dal Comprensorio di Milanofiori fino al confine con Zibido San Giacomo, in su fino al confine con il Comune di Assago. Sapevamo di una trattativa tra l’Inter e Cabassi per quanto riguardava l’area, ma era ufficiosa, la si è tenuta non dico nascosta, ma riservata. Poi l’Inter ha ufficializzato una richiesta di prelazione ai Cabassi, che vale fino ad aprile del prossimo anno, poi sono venuti qui in Comune per capire gli step a cui andavano in contro"."Era già previsto che potesse essere costruito qualcosa di interesse pubblico, con un’edificazione importante. Volevano la garanzia che fosse inserita la parola ‘stadio’ e l’abbiamo fatto, all’inizio di ottobre. Tra le due edificazioni, l’impatto minore è quello dello stadio. Necessiterà di forze dell’ordine e strutture chieste in cambio, penso allo spostamento della Metro a favore di Rozzano, oggi il capolinea è su Assago. Dalla Metro all’area dello stadio c’è una passeggiata di 7/8 minuti. Noi abbiamo la Milano-Genova, la tangenziale Ovest, la SS35 e la metropolitana appunto. Nelle ore di punta, c’è traffico, ci sono ragionamenti da fare per viabilità e trasporti, che vanno adeguati. Tempistiche? Noi abbiamo adottato il Pgt, ora ci vorranno 60 giorni perché diventi efficace. Loro poi dovranno fare tutte le conferenze, a essere ottimisti la prima parte dell'iter (percorso burocratico con presentazione di un Masterplan e di una documentazione a sostegno, ndr) potrebbe essere tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025”.