Il rapporto con la propria terra, se non di nascita, quantomeno di origine, è difficile da scollarselo di dosso. Per di più, se è così invadente che quasi risulta impossibile nasconderlo. Si può, tutt'al più, finire per odiare le proprie radici, ma la maggior parte delle volte si ricambia con amore al proprio territorio.Anzi, qualcosa di più che toscano, perché come in ogni regione, guai a confondersi tra una parte rispetto che un'altra. E così, lo ha ribadito ieri, ai microfoni di Juventus Tv, come sempre mai scontato: "Per quanto mi riguarda voglio vivere in Toscana e possibilmente in Valdarno. Sono attaccatissimo alla mia terra, non riesco a capire come si faccia a vivere là. Lo dicevo anche a Zola: 'Ma sei sardo, perché cazzo stai là?'".E se non può tornare, in qualche modo fa sentire la sua presenza, come con la donazione di 4 mila mascherine, ma non solo, che ha fatto al comune. Per questo, abbiamo parlato con