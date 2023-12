Il Comune di Genova pare finalmente pronto a mettere mano al Luigi Ferraris adeguandolo alle normative europee e agli standard internazionali.



A garantirlo è lo stesso sindaco del capoluogo ligure, Marco Bucci. Intervistato questa mattina da Il Secolo XIX, l'inquilino di Palazzo Tursi esorta senza mezzi termini Genoa e Sampdoria a prendere in breve tempo una decisione su come agire: "Il progetto c’è e io l’ho visto - ha ammesso il primo cittadino - Ma le squadre devono farci un’offerta di qualche tipo. In ogni caso a fine 2024 decideremo: o lo fanno le squadre o lo facciamo noi, perché vogliamo avere le carte in regola per giocarci gli Europei del 2032″.