Il sindaco di Milano Beppe Sala ha commentato la busta con minacce e proiettile arrivata all'allenatore dell'Inter Antonio Conte a margine dell'incontro 'Colazione con il sindaco' al Pirelli HangarBicocca: ""Non ne sapevo niente. Non so neanche il motivo per cui oggi alla fine sembra così facile che manifestazioni d'odio sia rivolgano ai singoli, anche in maniera sorprendente. Non riesco neanche a immagine il motivo per cui un allenatore di calcio possa venire minacciato. Gli scriverò".