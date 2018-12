Sindaco di Portici pic.twitter.com/30lsBvMyIk — Marco (@marco__lecce) 26 dicembre 2018

Il sindaco di Porticifa parlare di sé per un post contro la Juventus, additata come colpevole per l'arbitraggio di Mazzoleni in Inter-Napoli. Il post è stato rimosso dopo pochi minuti ma è stato comunque 'catturato' da alcuni utenti che lo hanno riproposto in rete. La spiegazione del primo cittadino della città campana ha fatto discutere almeno quanto il post: ​“Ho cancellato il post perché ho esagerato nei toni e men ne sono reso conto ma le ruberie della Juventus”. Poi continua rispondendo ad un utente su Facebook: “Senti cogl…cello, tu non mi conosci, prima informati con chi e di chi stai parlando ed adesso non mi rompere più i cog….”