Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a Lady Radio del Viola Park e della possibilità di realizzare lo stadio della Fiorentina in città.



VIOLA PARK - "È stata una bellissima giornata quella dell'inaugurazione del Viola Park e ribadisco i complimenti che ho già fatto a Rocco Commisso".



LO STADIO - "Ci tengo a dire che abbiamo provato in tutte le maniere a far fare lo stadio al Presidente della Fiorentina, anche insieme a lui. Abbiamo perfino firmato una lettera insieme e mandata al ministro per togliere i vincoli. Così come la Fiorentina è vittima della burocrazia statale, anche noi lo siamo come Comune".



NUOVO FRANCHI - "Ora l’unico modo per dare alla città, alla Fiorentina e ai tifosi uno stadio degno di questo nome, come ha detto anche Gravina nella serata di ieri, è assegnare i lavori e cominciarli il prima possibile, io spero anche all'inizio dell'anno prossimo, per il nuovo Franchi. Noi non possiamo lasciare abbandonato lo Stadio Artemio Franchi, come successo al Flaminio, perché questo stadio non è adeguato e dopo la costruzione del Viola Park non è nemmeno all'altezza della Fiorentina. Questo stadio va rifatto e reso più bello e confortevole di quanto non lo sia già".