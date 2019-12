Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato oggi alla stampa della possibilità di una restaurazione dello stadio “Franchi”, su suggerimento della Soprintendeza dei Beni culturali: "Se, come finora è apparso, non ci sono le condizioni per andare incontro alle esigenze della nuova proprietà della Fiorentina sullo stadio ‘Franchi’, si procederà comunque a un progetto nuovo di rilancio e di riqualificazione di questo stadio che non dovrà mai e poi mai essere abbandonato e continuerà ad ospitare funzioni importanti per il quartiere e per la città”.