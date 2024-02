Sindaco Rozzano: 'Stadio Inter? Aspettiano segnale forte. Acquisto o proroga dei terreni, scadenza ad aprile'

Giovanni Ferretti, sindaco di Rozzano, è tornato a parlare dell'idea dell'Inter di costruire sul territorio rozzanese nell'area Cabassi, il suo nuovo stadio. Nonostante il primo cittadino del comune dell'hinterland di Milano sia a fine mandato, sta spingendo con forza sul progetto stadio chiamando però il club nerazzurro ad una presa di posizione netta. Queste le sue parole riportate da Il Giornale



ACQUISTO O PROROGA - "Il primo segnale forte che attendiamo è da parte dell'Inter l’acquisto o l'ottenimento di una proroga sui terreni".



SCADENZA AD APRILE - "L'esclusiva sui terreni di quell'area scade ad aprile e se non la lasciano scadere, è un ottimo segnale".



STUDIO FATTIBILITA' - "Se quindi il club presentasse anche lo studio di fattibilità allora , direi che è fatta".



COMITATO DEL NO - "Io sono pro stadio tutta la vita, e al comitato del no ribadisco che quella non resterebbe comunque un’area verde".