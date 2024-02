Sindaco Rozzano: 'Stadio, ora palla all'Inter. Restare a San Siro? Senza abbattimento la vedo dura'

La palla per il nuovo stadio dell'a Rozzano è metaforicamente tra i piedi della società nerazzurra. L'amministratore delegato dell'area corporate, a margine del pranzo UEFA in vista della sfida contro l'Atletico Madrid negli ottavi di Champions League, ha ribadito che la priorità del club va alla città dell'hinterland milanese, nonostante il sindaco Sala abbia convocato Inter e Milan per un nuovo confronto su San Siro. Ora arriva anche nuove dichiarazioni dal Comune di Rozzano., sindaco di, ha parlato ad AlaNews a margine dell'evento Next Gen: "Qui la situazione è che siamo in stand by. Abbiamo approvato il PGT, all'interno del quale abbiamo previsto la parolina stadio per quell'area. Il Comune quello che doveva fare lo ha fatto, adesso la palla ce l'ha tra i piedi l'Inter. Dovranno presentare uno studio di fattibilità, una proroga o lasciar cadere la prelazione entro il 30 aprile. Vorrebbe dire che tutto questo è stato un bel discorso, ma non si concretizzerà. Nelle altre due opzioni significherebbe che il percorso per la costruzione dello stadio è avviato".- Cosa significherebbe per la città di Rozzano avere lo stadio dell'Inter? "Non vi devo spiegare che cosa deriverebbe in termini di notorietà per la nostra città, senza parlare dell'indotto durante la fase di costruzione e della fase di utilizzo - spiega Ferretti De Luca -. Se mettiamo sulla bilancia i vantaggi e gli svantaggi, i primi la vincono di gran lunga. È normale che se dovesse arrivare uno studio di fattibilità o una proroga sulla prelazione alla famiglia Cabassi non si potrà prescindere da un adeguamento della viabilità, da un rafforzamento dei trasporti e, chiaramente, da adeguati parcheggi".- Il sindaco di Rozzano racconta poi i contatti con l'Inter: "Li abbiamo avuti e li abbiamo con il dottor Antonello. Per quanto riguarda la proprietà non abbiamo incontrato nessuno, ma penso che Antonello abbia tutto il potere del caso, è stato delegato".- Stasera l'Inter affronta l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di UEFA Champions League, Ferretti De Luca non ha dubbi su chi sostenere: "Sono assolutamente interista e stasera sarò allo stadio".- Negli ultimi giorni sono emerse indiscrezioni secondo cui il Milan abbia contattato l'Inter per lavorare insieme sullo stadio di San Donato, Ferretti De Luca commenta: "Non ho mai parlato con il sindaco di San Donato, apprendo la situazione dai giornali e dalle tv. Non so come stia procedendo a San Donato, ho letto che il Milan ha acquistato l'area. Sembra che abbiano fatti più concreti, di qua c'è una semplice prelazione".- Il sindaco di Rozzano si sofferma poi sul comportamento di, primo cittadino di Milano: "San Siro ha il suo fascino, lo mantiene. Se io fossi il sindaco di Milano cercherei di trattenere le due squadre. Per me Milano non ne guadagnerebbe, credo che se fossi in Sala farei le stesse cose. Le squadre però sono state chiare, di ristrutturare San Siro non se ne parla, altrimenti vanno via. Credo che difficilmente si sposteranno da questa posizione. Anche perché come fai a giocare un campionato in uno stadio vuoto? Sarebbe un suicidio economico. La vedo complessa senza uno stadio nuovo".- Qualora non andasse in porto il discorso con l'Inter, cosa farebbe Rozzano? "Non andiamo mai avuto lo stadio, la vedo come una grande opportunità. Mi auguro che si concretizzi, ma se non dovesse concretizzarsi non muore nessuno", conclude Ferretti De Luca.