Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha commentato oggi la possibilità di un cambio di proprietà in seno al Milan con il possibile passaggio dal Fondo Elliott al fondo Investcorp e sulle possibili ripercussioni sul tema del nuovo stadio di Inter e Milan a San Siro. Ecco le parole riportate da Sportmediaset



OPPORTUNITA' - "Quello che posso garantire è che dal nostro punto di vista non cambia nulla, non è la proprietà che cambia le cose. Anzi se la nuova proprietà confermasse un investimento di lungo termine sarebbe anche meglio. Guardo con interesse e potrebbe essere una buona opportunità per il Milan".