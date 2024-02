Sindaco Sala: 'San Siro, Milan e Inter hanno un contratto. Non vorrei venderlo a qualcun altro'

Il sindaco di Milano, Giuseppe Beppe Sala, è tornato ancora una volta a parlare a margine del Forum dell'economia urbana, del futuro dello stadio Giuseppe Meazza con la possibilità sempre più concreta di vedere Milan e Inter andare a costruire l'impianto di proprietà lontano da Milano. E San Siro? In quel caso, come già detto dallo stesso primo cittadino, il Comune si troverebbe costretto a venderlo.



C'E' UN CONTRATTO - "Noi oggi abbiamo un vincolo, che è un contratto d'affitto fino a giugno 2030"



NUOVO COMPRATORE - "Se le squadre veramente decidessero di andare via e ci comunicassero formalmente che loro ormai sono su un altro orizzonte, io non posso rischiare di creare un danno erariale al Comune e arrivare all'ultimo momento a trovare il compratore".



IN TANTI LO VOGLIONO - "In realtà gli interessi su San Siro ci sono e ci sono sempre stati, ma sono tutte cose che tengo nel cassetto perché non vorrei arrivare a doverlo vendere a qualcun altro".



AMPLIARE L'AREA ATTORNO - "Noi potremmo arricchire ovviamente anche l'area, oltre allo stadio, perché ci sono diritti volumetrici allegati che sono quelli previsti dal Pgt (piano di governo del territorio), quindi potrebbe essere una soluzione".