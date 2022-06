Roberto Di Stefano, il sindaco della città di Sesto San giovanni, ha parlato all'AdnKronos della possibilità di realizzare nella sua città il nuovo stadio di Inter e Milan



"Nell’anno in cui Sesto San Giovanni è Città Europea dello Sport, regalare il tempio del calcio alla nostra città sarebbe qualcosa che rimarrebbe a vita. Ci stiamo lavorando, ma non dipende solo da noi. I soggetti coinvolti devono essere tre: Comune, proprietà e club. Nel caso, noi saremmo pronti fin da subito. L’area (Falck, ndr.) è privata e il suo proprietario è d’accordo sulla cessione, l’amministrazione comunale è concorde. In altre parole: mancherebbe solo il via libera dei club. Le società devono convincersi di superare il confine milanese in una logica internazionale di Città Metropolitana. Se si ragionasse con questa logica anche per lo stadio, la soluzione sarebbe già pronta. In 13 minuti con la metropolitana da Sesto Rondò si arriva in Duomo, mentre in 15 si arriva all'aeroporto di Linate".