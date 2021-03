Dopo Andrea Belotti, che questo pomeriggio è tornato per la prima volta ad allenarsi dopo circa venti giorni con i propri compagni, anche un altro calciatore del Torino è finalmente risultato negativo al Covid: Wilfred Singo. Il tampone a cui si è sottoposto ieri il terzino ivoriano ha dato esito negativo, domani il calciatore dovrà effettuare le visite mediche di routine per poter riprendere l'attività agonistica dopodiché potrà tornare a lavorare agli ordini di Davide Nicola. E' comunque molto difficile che il tecnico granata posso anche solo portare in panchina Singo per la partita di domenica contro l'Inter.