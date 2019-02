Questo pomeriggio il Torino ha proseguito al Filadelfia la preparazione alla partita contro l'Atalanta: la novità del giorno è rappresentato da ​Wilfried Stephane Singo, il difensore classe 2000 acquistato nel mercato di gennaio dagli ivoriani del ​Denguélé d’Odienné.



Rimanendo in tema difensori, per Walter Mazzarri arrivano buone notizie riguardo alle condizioni di Koffi Djidji: il centrale ivoriano, connazionale di Singo, è stato costretto a saltare la partita con il Napoli di domenica sera a causa di un problema al ginocchio ma potrebbe essere regolarmente in campo sabato pomeriggio contro l'Atalanta.