Wilfred Singo è uno dei giocatori del momento in casa Torino. Il terzino ivoriano classe 2000 è una delle rivelazioni di questo inizio di campionato e ora la società granata lo ha blindato con un nuovo contratto fino al 2023, con opzione per la stagione successiva.



La scorsa estate, prima che Singo mostrasse in serie A tutto il proprio talento, il terzino era stato notato da qualche osservatore straniero, tanto che il Salisburgo aveva presentato un'offerta per lui: offerta che il Torino aveva però rispedito al mittente.