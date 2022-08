Negli scorsi giorni si è spesso parlato di un possibile passaggio di Wilfried Singo all'Inter in caso di cessione di Denzel Dumfries al Chelsea. Le possibilità che il terzino del Torino si trasferisca in nerazzurro sono però in diminuzione.



Singo, infatti, sembra destinato a restare almeno per un'altra stagione al Torino e della sua eventuale cessione se ne riparlerà fra un anno. A meno di clamorosi colpi di scena proprio in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato.