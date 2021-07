Wilfried Singo si prepara a lasciare il ritiro del Torino ma le trattative di mercato non c'entrano: il terzino infatti è stato convocato dalla Costa d'Avorio per le Olimpiadi.



"Sono molto contento di poter partecipare alle Olimpiadi, è un’occasione che capita una volta nella vita e sono contento di averlo. Partecipare alle Olimpiadi è un’esperienza che può cambiare la vita e anche la carriera, speriamo di fare bene anche se abbiamo un girone difficile con anche Germania e Brasile. Noi possiamo anche contare anche su Franck Kessié del Milan e Christian Kouamé della Fiorentina. Prima delle partite ascolto sempre la musica, ho già preparato la compilation per le Olimpiadi. Spero di portare una medaglia a Torino” ha dichiarato Singo ai microfoni del canale web del Torino.