. Non preoccupiamoci di “scappare” all’indietro anzi … magari facciamo un altro passettino in avanti e mettiamo gli avversari in fuorigioco.. Passarci la palla fra di noi e avere pazienza, fino a quando non troviamo il pertugio giusto nella difesa avversaria.. Cerchiamo di recuperarla lì, nella metà campo avversaria il prima possibile. Mi raccomando:. Vorrebbe dire perdere il 50% delle nostre capacità”e chi potrebbe dire queste cose ai suoi giocatori.In realtà potrebbe essere ognuno di loro.Solo che il primo ad applicare tutto questo è un allenatore francese, nato in Corsica nel 1924 e che spiegava questi concetti quando nel 1960, a soli 36 anni, gli venne affidata la panchina dell’Anderlecht, la più popolare e vincente squadra del Belgio.La sua carriera di allenatore inizia a soli 31 anni, quando un brutto infortunio al ginocchio lo costringe ad appendere gli scarpini al chiodo.In quel momento sta giocando nel Perpignan, squadra della serie cadetta francese.I dirigenti del Club non hanno un dubbio alcuno: gli affidano la panchina per permettergli di fare quello che in pratica faceva già in campo ovvero l’organizzatore del gioco della squadra.“Non vincevamo sempre ma la gente che veniva allo stadio si divertiva. Ci prendevamo dei rischi ma in un piccolo club che era già felice di giocare in Seconda Divisione non è mai stato un problema” è il ricordo di Sinibaldi di quegli anni formativi.Nella stagione precedente il titolo è finito al Lierse e il Presidente Albert Roosens vuole qualcuno giovane a cui affidare la costruzione di un progetto che veda non solo l’Anderlecht tornare a dominare in Belgio ma in grado di competere ad alto livello anche nelle competizioni europee.Nonostante la pressione completamente diversa da quella di Perpignan per l’allenatore corso le cose non cambiano di una virgola.Anzi, giocatori migliori vogliono dire poter sperimentare cose sempre più nuove e originali.Alla sua prima stagione arriva un terzo posto che se è vero che non soddisfa le ambizioni del club non mette in discussione le qualità e le convinzioni del giovane Sinibaldi.Gli svarioni difensivi della prima stagione diventano sempre meno frequenti, i meccanismi sono sempre più oliati eche diventerà uno dei giocatori più forti e importanti di tutta la decade.Ha tecnica, fantasia, visione di gioco e un tiro preciso e potente.Già nella stagione precedente, quella d’esordio di Sinibaldi sulla panchina dell’Anderlecht, il diciassettenne prodigio aveva trionfato nella classifica dei marcatori.E’ una marcia trionfale. Nove punti di vantaggio sulla seconda, due sole sconfitte e ben settantacinque reti segnate.Per i tifosi dell’Anderlecht è già un semidio.Chi va al Lotto Park, lo stadio del club, vede vincere e giocare un calcio spettacolare, sempre votato all’attacco.Al termine di quella stagione, segnata in modo tragico dalla scomparsa del suo leader difensivo Laurent Verbiest, morto in un incidente d’auto nel febbraio del 1966, annuncerà al presidente Roosens la sua volontà di lasciare il club.Per i “bianco viola” della capitale è un colpo difficile da digerire.ma dopo una prima stagione deludente chiusa nella parte bassa della classifica nella seconda c’è solo un piccolo miglioramento verso un 11mo posto finale che non è però sufficiente a garantirgli il rinnovo del contratto.All’Anderlecht però non si sono dimenticati di lui e nella stagione 1969-1970 Sinibaldi torna a sedersi sulla panchina del club della capitale belga.Sarà una stagione memorabile perché aldilà di un parzialmente deludente quarto posto in campionato arriveràdopo aver sorprendentemente avuto la meglio in semifinale sull’Internazionale di Milano di Heriberto Herrera.Infatti, dopo aver perso in casa il match di andata (0 a 1 rete di Roberto Boninsegna) gli uomini di Sinibaldi vanno a vincere a San Siro per due reti a zero, entrambe segnata da Pummy Bergholtz.. Dopo il tre a uno casalingo dell’andata l’Anderlecht riesce a contenere gli avversari nell’acquitrino di Highbury fino ad un quarto d’ora dalla fine prima che due reti in rapida successione di Radford e Sammels finiscano per condannare i belgi al tre a zero finale che consegnerà il titolo nella mani del manager inglese Bertie Mee.Al termine della stagione successiva però avviene un importante cambiamento in società. Il Presidente Roosens viene sostituito da Constant Vanden Stock.Quest’ultimo, con ambizioni da tecnico, insiste per convincere Sinibaldi ad utilizzare un metodo di calcio più prudente e conservativo, spingendo soprattutto per l’utilizzo di un “libero” alle spalle della difesa, causa, a suo dire, della sconfitta di Highbury della primavera precedente.Pierre Sinibaldi è ovviamente irremovibile.Quello è il suo calcio e quella è la sua squadra.dove in quattro anni conquista un quinto posto nella Liga e mantenendo sempre la squadra lontano dal fondo della classifica e soprattutto giocando sempre il suo calcio attraente e spregiudicato, molto apprezzato in Spagna.che di fatto chiuderà la carriera di un allenatore che cambiò il modo di giocare a calcio, gettando lui quelle basi sulle quali Rinus Michels costruì la più grande rivoluzione della storia del calcio: l’Ajax dei primi anni ’70.. Dopo due stagioni con il Troyes approda a 22 anni nello Stade de Reims, dove rimane per dieci stagioni, vincendo due campionati e trionfando nella classifica dei marcatori nella stagione 1946-1947.per la quale giocherà soltanto due incontri, uno dei quali però entrato nella storia del calcio francese: la vittoria dei “Galletti” contro la Nazionale inglese in una amichevole disputata allo Stade Yves de Manoir a Colombes.del patron dei “bianco-viola”. Nonostante la prima stagione non sia all’altezza delle aspettative Roosens è colpito dal rapporto che Sinibaldi è riuscito a creare con i suoi calciatori che in pubblico non lo chiamano “Coach” come di prassi ma “Monsieur” un modo molto elegante per tenere le distanze con un allenatore che ha solo qualche anno più di molti giocatori della rosa.… all’interno dello spogliatoio i rapporti sono completamenti diversi, confidenziali e amichevoli. Al loro allenatore i giocatori si rivolgono chiamandolo “Sini” o “Il corso” creando in breve un’alchimia fondamentale per poter mettere in atto le teorie per i tempi rivoluzionarie di Pierre Sinibaldi.“Sono semplicemente arrivato troppo presto.. Qualche anno dopo il modo di giocare del mio Anderlecht era diventato di moda” ha sempre ricordato con il giusto orgoglio Sinibaldi.. Avendo vinto il campionato nella stagione precedente l’Anderlecht accede alladi Puskas, Di Stefano e Gento, finalista l’anno precedente.che prima colpisce una traversa con Gento e poi si porta sul due a zero con reti di Zoco e dello stesso Gento. Sembra che non ci sia partita invece l’Anderlecht inizia a macinare il suo gioco paziente e ordinato.grazie a Van Himst (delicato tocco di esterno destro) e Janssens.Il Real è spiazzato dalla qualità degli uomini di Sinibaldi ma un brutto errore del portiere ungherese dell’Anderlecht Arpad Fazekas permette a Di Stefano di riportare in vantaggio i suoi.a dieci minuti dalla fine con Stockman.Risultato sorprendente e inatteso che però non mette certo al riparo l’Anderlecht nella partita di ritorno sul suo terreno.con le scene di giubilo dei tifosi belgi che invadono il campo festanti.Dopo avere eliminato ilal primo turno della Coppa dei Campioni della stagione 1964-1965 (anche se solo con il lancio della monetina dopo tre incontri tiratissimi ed equilibrati) nella stagione 1969-1970 l’Anderlecht nella semifinale di Coppa delle Fiere supera come detto. Ho sempre pensato che il calcio generoso e coraggioso dovesse sempre avere la meglio su quello freddo e calcolatore”.“Il più piacevole è quando la Nazionale belga in una partita contro l’Olanda schierò nel secondo tempo tutti gli undici miei ragazzi dell’Anderlecht. Fu una occasione davvero unica e un segno di grande apprezzamento per quello che avevamo costruito insieme in quegli anni”.“Il più doloroso fu la morte di Laurent Verbiest, il leader della mia difesa all’Anderlecht in quel tragico incidente nel febbraio del 1966. Io non ho mai allenato un difensore più forte in tutta la mia carriera. Era “la classe” allo stato puro. Per noi era in difesa quello che Paul Van Himst era in attacco”.