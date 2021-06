Jannik Sinner ha battuto in 3 ore e 22 minuti il francese Pierre Hugues Herbert in 5 set (6-1 4-6 6-7 7-5 6-4) al primo turno del Roland Garros a Parigi: "Sono stato fortunato".



Ora incontrerà un altro tennista italiano, Gianluca Mager, che ha superato il tedesco Peter Gojowczyk per 6-2 3-6 6-4 7-5 al termine di una battaglia di 2 ore e 36 minuti. Il ligure avrebbe dovuto affrontare Millman, che però non è sceso in campo a beneficio del tedesco lucky loser.