Sinner batte Djokovic, dove e quando vedere la finale degli Australian Open di tennis

Jannik Sinner batte Novak Djokovic e va in finale agli Australian Open. Il tennista italiano classe 2001 ha sconfitto il 36enne serbo numero 1 al mondo per 3 set a 1 col punteggio di 6-1, 6-2, 6-7, 6-3.

La finale contro il vincente della sfida tra il russo Medvedev e il tedesco Zverev si disputa a Melbourne con inizio alle ore 9.30 italiane domenica 28 gennaio in diretta tv e streaming su Dazn ed Eurosport.



PRIME VOLTE - Si tratta della prima sconfitta in semifinale agli Australian Open per Djokovic, della prima finale in uno slam per Sinner, il primo italiano nella storia ad arrivare in finale agli Australian Open.



DAL MILAN - Sinner è un tifoso rossonero e lo scorso 28 novembre è stato ospitato in tribuna a San Siro in occasione della partita di Champions League persa 3-1 dal Milan contro il Borussia Dortmund.