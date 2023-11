Jannik Sinner batte Novak Djokovic alle ATP Finals di Torino per la prima volta in carriera al quarto scontro diretto. Dopo oltre 3 ore di grande tennis, l'italiano sconfigge il serbo per 2 set a 1 col punteggio di 7-5, 6-7 (5-7), 7-6 (7-2).



Sinner diventa così il primo italiano a vincere per due volte contro il numero 1 del mondo nello stesso anno da quando è stato pubblicato il ranking mondiale nel 1973, infatti prima di Djokovic aveva battuto anche lo spagnolo Alcaraz a Miami lo scorso 1° aprile.



Nonostante le due vittorie contro Tsitsipas e Djokovic, Sinner non si è ancora qualificato per le semifinali. In questo senso sarà decisiva la prossima sfida (in programma giovedì sera con inizio alle ore 21) con il danese Rune, che ha perso 2-1 contro Djokovic ma ha sconfitto Tsitsipas, ritiratosi per infortunio e sostituito dal polacco Hurkacz.