Dopo avere raggiunto la finale delle ATP Finals, poi persa contro Djokovic, e aver trionfato in Coppa Davis, Jannik Sinner è pronto a tornare in Italia per godersi un meritato riposo dopo due settimane di tennis a livelli altissimi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'altoatesino vorrebbe essere presente a San Siro domani sera per il match decisivo di Champions League tra Milan e Borussia Dortmund. Sinner è un tifoso rossonero dichiarato e due anni fa aveva fatto visita ai giocatori del Milan al centro di allenamento.