Getty Images

Sinner è tornato! Vittoria a Roma al rientro dopo la squalifica: "Ho aspettato tanto questo momento"

Jannik Sinner è tornato a giocare un match ufficiale, 104 giorni dopo il trionfo agli Australian Open e l’ultima partita sul circuito, e dopo i tre mesi di squalifica risultato dell'accordo con la Wada. Contro l’argentino Mariano Navone, nella serata del debutto agli Internazionali d'Italia, Sinner vince in due set, con il punteggio di 6-3 6-4, in un Centrale stracolmo e con un tifo da stadio. La prossima partita di Jannik Sinner al Foro Italico sarà lunedì, per il terzo turno, con l’olandese Jesper De Jong, 24 anni n.93 Atp.



Le parole di Sinner a fine partita, così riportate da Gazzetta.it: "Ho giocato un buon match. Ci sono stati alti e bassi, ma è normale. La cosa migliore è che ho giocato con l'atteggiamento giusto. Ho dato tutto quello che avevo. Sono contento perché ho aspettato tanto, è difficile avere riscontri quando mancano le partite, e poi Mariano è un grande giocatore soprattutto su questa superficie. Il pubblico? È stato incredibile, mi ha dato la forza di continuare anche nei momenti difficili".