Sinner, quanti punti perde e quali tornei salta con la squalifica

AFP via Getty Images

Quando avrà terminato i tre mesi di squalifica frutto dell'accordo con la Wada,tornerà in campo a inizio maggio al Foro Italico, dove l'anno scorso non giocò per via del problema all'anca.Ci giocherà probabilmente da numero 1 del mondo, a meno che Zverev o magari Alcaraz non facciano cose eccezionali in questi tre mesi (al tedesco servono 2.545 punti entro Madrid, allo spagnolo addirittura 3.720): il margine di vantaggio sugli inseguitori nel ranking non sarà comunque quello abissale di oggi.Come riporta Corriere.it, Sinner, prima del torneo di Doha che non giocherà, ha 11.330 punti, con Sascha Zverev attuale numero 2 a 8.135, senza la possibilità di migliorarsi in questi due giorni vista la sconfitta nei quarti di finale a Buenos Aires contro Francisco Cerundolo.

: i 400 di Indian Wells, infatti, gli furono già tolti al momento della prima sentenza. Facendo rapidamente i conti: Sinner non potrà difendere i 1.000 punti di Miami (dove vinse), i 400 della semifinale a Montecarlo (perse contro Tsitsipas, complice anche un grave errore arbitrale) e i 200 dei quarti di finale non giocati a Madrid contro Auger-Aliassime per via del problema all'anca che gli avrebbe fatto saltare anche gli Internazionali BNL d'Italia

un'esibizione a Las Vegas — dove a questo punto Jannik non ci sarà —, il Sunshine Double americano con Indian Wells e Miami e poi la terra battuta. Si era promesso a Monaco, ma il torneo cade nella settimana in cui ci sarebbe stata l'udienza di Losanna per il caso Clostebol, e per questo stava maturando l'idea di giocare a Montecarlo la settimana prima. Poi Madrid e infine(dopo l'Australian Open vinto proprio da Sinner): Roland Garros (25 maggio-8 giugno), Wimbledon (30 giugno-13 luglio) e Us Open, dove difenderà il titolo (24 agosto-7 settembre).