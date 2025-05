Simone Gervasio

Sinner sconfitto, Alcaraz vince gli Internazionali di Roma

Simone Gervasio

un' ora fa

1

Niente da fare per Jannik Sinner. L'italiano è stato battuto da Carlos Alcaraz nella finale degli Internazionali di Roma con un 7-6 (5) 6-1 che testimonia un primo set molto combattuto, perso dall'altoatesino per pochi punti e pochi cm, mentre nel secondo ha prevalso nettamente lo spagnolo, sfruttando anche la lunga assenza dei campi di Sinner, out per 3 mesi a causa della vicenda Clostebol.



Con questa vittoria, Alcaraz sale dal terzo al secondo posto nel ranking, scavalcando Zverev, mentre si ferma a 26 la striscia di vittorie consecutive di Sinner. I precedenti sono ora appannaggio dello spagnolo per 7 a 4. Per l'azzurro resta comunque un torneo positivo, il primo dopo il lungo stop. Sinner ha dimostrato che la lunga assenza non ha inceppato la sua classe, messa in mostra soprattutto nei match precedenti vinti contro Rune e Paul.