Jannik Sinner trascina l'Italia in finale di Coppa Davis. Il tennista classe 2001 ha battuto Novak Djokovic prima nel singolare (per 2 set a 1 col punteggio di 6-2, 2-6, 7-5 annullando tre match-point al numero 1 al mondo che non perdeva un singolare in Coppa Davis dal 2011 per ritiro contro l'argentino Del Potro) e poi nel doppio in coppia con Lorenzo Sonego per 2 set a zero con il punteggio di 6-3, 6-4. Nel primo singolare Musetti aveva perso con Kecmanovic per 2 set a 1 col punteggio di 7-6 (9-7), 2-6, 1-6.



Domenica, a partire dalle ore 16 sempre a Malaga in Spagna, si gioca la finale tra Italia e Australia, che ha battuto 2-0 la Finlandia nell'altra semifinale.