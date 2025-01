Sinner vs Zverev: dove vedere la finale degli Australian Open in tv e streaming

AFP via Getty Images

Partita: Jannik Sinner contro Alexander Zverev

Data: domenica 26 gennaio 2025

Orario: 9.30

Canale tv: Eurosport 1, Eurosport 2

Streaming: Dazn, NOW, Sky GO

ha battuto Ben Shelton ed è riuscito a raggiungerein finale degli: numero uno e numero due del tabellone si sfideranno domenica a Melbourne per contendersi un titolo che per Jannik sarebbe il terzo Major, mentre per il tedesco sarebbe il primo in assoluto.

1° turno: Nicolas Jarry 7-6(2) 7-6(5) 6-12° turno: Tristan Schoolkate 4-6 6-4 6-1 6-33° turno: Marcos Giron 6-3 6-4 6-21/8 finale: Holger Rune(13) 6-3 3-6 6-3 6-21/4 finale: Alex De Minaur(8) 6-3 6-2 6-11/2 finale: Ben Shelton(21) 7-6(2) 6-2 6-21° turno: Lucas Pouille 6-4 6-4 6-42° turno: Pedro Martinez 6-1 6-4 6-13° turno: Jacob Fearnley 6-3 6-4 6-41/8 finale: Ugo Humbert(14) 6-1 2-6 6-3 6-21/4 finale: Tommy Paul(12) 7-6(1) 7-6(0) 2-6 6-11/2 finale: Novak Djokovic(7) 7-6(5) ritiroTutti i match degli Australian Open 2025 sono trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, disponibili nel pacchetto Sky TV di Sky sui canali 210 e 211.

La diretta streaming verrà assicurata da Discovery+, Sky Go, NOW e anche DAZN.