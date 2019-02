Siparietto in casa Immobile. Una domenica senza Lazio quella appena passata: la squadra biancoceleste ha giocato giovedì sera, causa rugby, i ragazzi di Inzaghi stanno preparando la gara di Europa League contro il Siviglia. Ma a casa Immobile va in onda un siparietto "classico" di ogni domenica calcistica. Jessica non ha nessuna voglia di cedere il telecomando all'attaccante della Lazio, che commenta su Instagram: 'Pazzesco'. La risposta è immediata e non si fa attendere: “Niente partite, oggi la tv è solo mia".