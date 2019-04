Guilherme Siqueira, ex terzino di Benfica, Atletico Madrid, Valencia, Inter, Udinese e Lazio, parla ad As, ritornando sul suo ritiro anticipato: "Non potevo più giocare e allora ho scelto di terminare la carriera. Il dolore era troppo forte, soffrivo tanto. Oggi sono comunque ancora legato al calcio. Assieme a Savio, abbiamo un'agenzia in Brasile, la 'You First'. Un'ottima opportunità".



SULL'INTER - "Per un giovane non è facile lasciare il suo Paese e all'epoca non era come adesso, con tanta tecnologia che riesce in qualche modo ad azzerare le distanze. Però ero molto concentrato sul mio lavoro e il calcio mi ha ripagato. All'Inter è iniziato tutto: ho imparato tanto ed è proprio grazie agli anni in nerazzurro se sono arrivato preparato in Spagna".