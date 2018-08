I tifosi della 'Curva Anna' di Siracusa hanno pubblicato una nota in cui hanno annunciato di condividere il pensiero della 'Curva Nord' della Lazio: "La curva Anna Siracusa si allinea al comunicato diramato dalla curva nord Lazio e trova sterili e prive di fondamento le critiche rivolte ai laziali da chi con il politicamente corretto e falso buonismo si è costruito una carriera. Da sempre le prime file dei gradoni vengono occupate da chi vive la curva. Non c'è sessismo né discriminazione nei confronti delle donne che occupano file retrostanti. Questo è testimoniato dal fatto che la nostra curva porta il nome di una grande donna". Come riferisce l'Ansa, il volantino ha scatenato la reazione delle donne ultrà, che hanno preso le distanze e annunciato la scissione del gruppo.