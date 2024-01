Sirene estere per Leao: in quota il Barcellona punta il portoghese

I fischi di San Siro al momento della sostituzione nell'ultima del 2023 contro il Sassuolo, un gol che in campionato manca addirittura dallo scorso 23 settembre. Non è un momento felice per Rafael Leao, ora contestato dal suo stesso pubblico, che rischia di vedere partire in estate la propria stella. Infatti, il Barcellona di Xavi sembra interessato all'acquisto del portoghese entro il prossimo 31 agosto, visto ora a 6 volte la posta dai betting analyst, per un colpo che potrebbe alterare gli equilibri della Liga, ma soprattutto della Serie A.