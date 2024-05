Gettyimages

Sirene inglesi per Allegri: sui bookie spunta l’idea Manchester United

Potrebbe durare molto poco il “riposo” di Massimiliano Allegri, esonerato dalla Juventus dopo la vittoria della Coppa Italia e ancora senza panchina. Per il tecnico livornese nelle ultime ore prende quota l’idea Manchester United, prossima all’esonero di Erik ten Hag, un’opzione offerta a 25 dagli esperti. Per Allegri però non solo sirene inglesi, con il richiamo del campionato arabo, sempre alla ricerca di profili di alto spessore, visto a 3,50, in vantaggio su un’esperienza in MLS data a quota 15 entro il prossimo 1° settembre, proprio come l’avvento sulla panchina della Nazionale azzurra in caso di addio di Luciano Spalletti. Scende invece a 10 un clamoroso ritorno al Milan, ancora senza allenatore dopo l’addio a Stefano Pioli.