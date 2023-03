Il Borussia Dortmund non ha intenzione di lasciarsi scappare Julian Brandt. Il 26enne, sotto contratto fino al 2024, è corteggiato da Tottenham e Arsenal, pronti a fare un'offerta la prossima estate. I tedeschi però, hanno idee diverse: per questo hanno già iniziato i discorsi con l'entourage dell'ex Wolfsburg per arrivare al rinnovo. A scriverlo è 90min.com.