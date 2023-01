No al rinnovo e addio imminente. Keylor Navas vuole chiudere al più presto la sua avventura al Psg, ma non sarà facile: i francesi, scrive il Mundo Deportivo, vogliono 5 milioni di euro per dare l'ok alla cessione. Leicester, Bournemouth e Nottingham Forest hanno mostrato un certo interessamento per l'ex Real Madrid.