E' stata assente sui social a lungo. Poi, tre settimane fa, è tornata carica e presente su Instagram. Barbara, figlia di Silvio, vecchio proprietario del, ex di Alexandre, col quale, ai tempi della sua esplosione in rossonero, era spesso in prima pagina per quanto riguarda il gossip, si gode i figli, i nipoti, il mare e il suo compagno.Impegnata con Lorenzo, Barbara Berlusconi si mostra in costume da bagno e in piena forma, tra le spiagge della Sardegna, di Ponza e di Capri. Solare, sorridente, come non si vedeva da tempo, lady B si gode l'estate. E i suoi follower, su Instagram, apprezzano. Su un social in cui Barbara non dimentica il suo passato: il ricordo del Milan è ancora vivo, andando nelle foto di qualche anno fa, di quando era dirigente del club rossonero.