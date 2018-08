Con l'amichevole a Manchester tra Italia e Argentina si è chiusa l'era in Azzurro di Gianluigi Buffon, quella del suo erede Gianluigi Donnarumma potrebbe invece tardare a iniziare. Per il ruolo di nuovo numero uno della Nazionale sta infatti prendendo sempre più quota la candidatura di Salvatore Sirigu. Il ct Roberto Mancini, presente domenica a San Siro per Inter-Torino, ha potuto constatare con i suoi occhi l'eccellente stato di forma dell'estremo difensore granata autore, al 92', di un intervento prodigioso su una conclusione dal limite del nerazzurro Ivan Perisic che ha permesso ai granata di uscire dal Meazza con un prezioso pareggio.



PILASTRO DEL TORO - "Dopo quella parata ho pensato che ho fatto bene a non privarmi di lui e a rinnovargli il contratto" ha scherzato il presidente Urbano Cairo. Una battuta che contiene però una grande verità: Sirigu da quando, proprio grazie al Torino, è tornato a giocare in Italia ha sempre avuto un rendimento superlativo, risultato sovente fondamentale per la squadra granata. Non è un caso che negli scorsi mesi sia finito nel mirino di società come il Napoli e l'Inter: il presidente granata ha deciso però di blindarlo e di farne una delle colonne del suo Torino, una squadra che punta a crescere sempre più è a diventare una habitué delle coppe europee.



BALLOTTAGGIO CON DONNARUMMA - Dopo aver conquistato i tifosi granata a suon di parate, Sirigu ora spera di aver conquistato anche Mancini. Nelle tre amichevoli estive giocate dall'Italia lo scorso giugno, contro Arabia Saudita, Francia e Olanda, si è alternato tra i pali della porta azzurra a Gigio Donnarumma e a Mattia Perin: ora, con quest'ultimo costretto da Wojciech Szczęsny al ruolo di secondo nella Juventus e il primo che in questo inizio di stagione non ha particolarmente brillato nel Milan, Sirigu può davvero sognare quella maglia numero 1 dell'Italia in vista degli imminenti impegni contro la Polonia, il 7 settembre, e contro il Portogallo, il 10 settembre.