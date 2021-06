Non è ancora chiaro quale sarà la prossima squadra di Salvatore Sirigu, quel che è certo è che il portiere non vestirà più la maglia del Torino. L'estremo difensore ha rotto con il presidente Urbano Cairo e in estate andrà via: diverse squadre hanno chiesto informazioni per il portiere che potrebbe essere ceduto anche a zero.



Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, tra le squadre maggiormente interessate ad acquistare Sirigu ci sarebbe il Genoa, che alla ricerca di sostituto di Mattia Perin.