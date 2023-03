Momo Sissoko dice la sua su Adrien Rabiot. L'ex centrocampista della Juventus ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Rabiot è il pilastro della Juve, da tenere a ogni costo. L'ho sempre sostenuto e difeso. È un giocatore di grande talento, aveva solo bisogno di un periodo di adattamento. Parliamo di uno forte. Ciò che sta facendo adesso per me è normale, non mi sorprende. È fondamentale per la Juventus, ma anche per la nazionale francese. Corsa, tecnica, il capire l'azione, il saper calciare la palla. È sempre stato piuttosto completo. È un ragazzo ancora giovane, il progetto della Juventus deve basarsi su Adrien Rabiot per una crescita costante. Deve essere la base dei bianconeri, fossi nella società farei di tutto per rinnovargli il contratto".



"Di Maria è un vero e proprio fuoriclasse, è importante avere un profilo come il suo in rosa".

"Vlahovic sta facendo fatica, ma può ritornare ad essere l’attaccante che era alla Fiorentina, è un ottimo giocatore".

"Fagioli e Miretti sono giovani, ma stanno facendo bene. Sono sostanzialmente nati e cresciuti alla Juventus e questo è ancora più importante".



"Allegri è l'allenatore giusto? Secondo me sì. Sta facendo bene, in una situazione non facile. È il presente e il futuro della Juve".

"Un calciatore che consiglio? Mohamed Camara del Monaco (centrocampista maliano classe 2000, ndr), fortissimo, uno da Juve".